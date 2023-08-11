Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал заседание СНБО через две недели по вопросу военно-врачебных комиссий.

Об этом он сказал в своем телеграм-канале.

"Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, как относятся к своим задачам, - просто аморально. Через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу. Сейчас проверка и подготовка предложений. Решения тоже будут", - заявил Зеленский.

Отметим, что через военно-врачебные комиссии, как правило, оформляют фиктивную непригодность мужчин к воинской службе, что дает им основание затем покинуть территорию Украины.

Напомним, сегодня президент анонсировал также отставку всех областных военкомов.

Ранее "Страна" подробно разбирала вопрос о коррупции в военкоматах.

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