Польша собирается купить у Южной Кореи тысячу танков K2. Первые 180 машин должны быть поставлены до 2025 года.

Об этом объявил министр обороны Мариуш Блащак в интервью агентству PAP.

"Следующий шаг - приобретение 820 танков K2PL, то есть полонизированной версии этого танка. Планируем, что первые K2PL поступят в нашу армию уже в 2026 году. Эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк наших бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия. Это эпохальное усиление нашего оборонного потенциала. Мы строим самую сильную сухопутную армию в Европе", - сообщил министр обороны Польши.

При этом Варшава намерена вовлечь в производство этих танков собственные предприятия. Специально был создан польско-южнокорейский оружейный консорциум.

Танк К2 (Черная пантера) был принят на вооружение в 2014 году. По состоянию на 2022 год, является единственными в мире танком четвертого поколения, который находятся на вооружении.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступают сообщения о продвижении ВСУ в двух точках Южного фронта - под Работино (Запорожская область) и в Урожайном (Донецкая область). И Работино, и Урожайное - это самая первая линия обороны российских войск. У Купянска бои идут в районе Ольшаны и Синьковки. Есть определенная динамика на Херсонском фронте.

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