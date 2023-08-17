Украинские военные уничтожили три лодки россиян в дельте Днепра - Гуменюк
Российские войска продолжают использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.
"Снова три лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", - сказала Гуменюк.
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