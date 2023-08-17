Российские войска продолжают использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.

"Снова три лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", - сказала Гуменюк.

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