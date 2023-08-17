Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в своем Фейсбуке.

Как написал главком, он рассказал американцу об оперативной обстановке на фронте и планах ВСУ на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективы, а также о планах и вероятных действиях россиян.

"Обсудили актуальную потребность украинской армии в снарядах, вооружении, средствах разминирования, ПВО, системах РЭБ", – добавил главком.

Залужный отчитывается Милли о ситуации в Украине несколько раз в месяц. Например, военачальники созванивались 20 июля.

Следующая беседа у них была 30 июля.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

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