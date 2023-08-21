В понедельник, 21 августа, в российском Ростове-на-Дону сообщают о звуке взрыва.

В сети публикуют видео, на которых слышен звук сильного взрыва.

Ростовский губернатор озвучил свою версию причин звука взрыва, который слышали жители региона.

"Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук", - сообщил он.

Ранее мы писали о том, что в России заявляли об атаке дронов по воинской части в Ростовской области.

А также, что в Ростовской области под Таганрогом упал беспилотник, там начался пожар.

Война в Украине идет уже 544-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. На южном фронте продолжаются тяжелые бои у Работино и Вербового под Ореховым. Под Бахмутом ситуация практически не изменилась. Бои на всех участках идут тяжелые. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что потери ВСУ составляют государственную тайну, поэтому их не публикуют.

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