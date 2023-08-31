В РФ сегодня хоронят Дмитрия Уткина - правую руку Евгения Пригожина и непосредственного командира ЧВК "Вагнер".

По данным российских пабликов, его похоронят на кладбище мемориала "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах.

Предположительно, туда уже повезли гроб с телом после церемонии прощания.

Самого Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге.

Напомним, что Пригожин и Уткин были на борту самолета во время авиакатастрофы 23 августа.

Ранее мы писали о том, что РФ не будет привлекать Бразилию к расследованию крушения самолета Пригожина, вопреки рекомендациям.

А также, что в Госдуме заявили, что "Вагнер" - незаконное формирование и перестанет существовать.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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