В захваченной россиянами части Запорожской области на День знаний, 1 сентября, вводится "сухой закон".

Об этом сообщил представитель назначенной РФ "администрации" области Владимир Рогов.

По его словам, в День знаний под запретом окажется продажа не только крепких алкогольных напитков, но также пива и напитков на его основе, сидра и пуаре.

При этом в кафе и в ресторанах продавать алкоголь можно.

Ранее мы писали, что в Харьковской области продлили суточное время продажи алкогольных напитков. Теперь алкогольные напитки нельзя будет продавать только во время комендантского часа, то есть с 23:00 до 05:00.

Также сообщалось, что, по данным опроса, почти треть украинцев стали больше употреблять алкогольных напитков с начала войны.

Война в Украине идет уже 554-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне провели ракетно-беспилотную атаку по Киеву и Житомирской области. В результате падения обломков в Киеве погибли два человека. Были сбиты все 28 крылатых ракет, которые пустили со стратегических бомбардировщиков, а также 15 из 16 ударных беспилотников. На Россию и Крым вчера обрушилась, вероятно, крупнейшая атака беспилотников с начала войны.

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