В четверг, 7 сентября, Волгоградскую область РФ впервые атаковали беспилотники.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, целью дронов была военная база в Городищенском районе.

Сообщается, что дрон перехватили сегодня ночью на подлёте к объекту. Пострадавших и разрушений на них нет.

Городищенский район находится примерно в 450 км от линии фронта.

Напомним, ночью Россию атаковали дроны. Один из них упал у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Также на днях беспилотники пытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Завидово Тверской области.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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