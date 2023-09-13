В среду, 13 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении закрытого заседания военного кабинета.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует", - заявил президент.

Напомним, сегодня ночью была новая атака "Шахедов" на дунайские порты Украины. Налет длился четыре с половиной часа. Повреждены нежилые здания, был пожар на стоянке грузового автотранспорта. Семь водителей госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего по Украине сегодня было выпущено 44 "Шахеда", из них были сбиты 32.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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