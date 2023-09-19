Вечером, 19 сентября, на севере Киева наблюдаются два масштабных пожара.

Об этом пишут столичные телеграм-каналы, где местные жители опубликовали видео.

Судя по кадрам, один дым поднимается в районе Оболони, а второй — над Троещиной.

Киевляне жалуются на запах гари. Официальной информации пока нет.

Ранее в Киеве полиция подтвердила ночной взрыв, что прогремел до объявления воздушной тревоги. Информации по этому случаю не было. Известно только, что одна из горожанок позвонила правоохранителям с утверждением, что взрув произошел на углу соседнего с ней дома.

Перед этим в Киеве поступили сообщения о минировании в школах и лицеях. Была проведена эвакуация.

Мы также сообщали, что сотрудники ГСЧС ликвидировали масштабный пожар на предприятии в Тернополе. Пришлось подключить спасателей из Ровно. Горящее здание, по заявлениям пожарных, было заполнено пенопластом.

Война в Украине идет уже 573-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 сентября 2023 года в онлайне.

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