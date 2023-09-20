Первая леди Украины Елена Зеленская, вероятно, травмировала палец в ходе визита в США.

Пользователи соцсетей заметили на фотографии и видео с участием Елены Зеленской, что у нее забинтован средний палец правой руки.

Кадры были сделаны на второй день визита четы Зеленских в США. В день приезда повязки на руке у первой леди Украины не было.

На фото Зеленская держит травмированную руку под бумагами. А на видео, аплодируя после выступления мужа на Генассамблее ООН, Зеленская старалась не задеть рукой забинтованный палец.

Ранее мы публиковали первые фото Владимира Зеленского и его супруги Елены Зеленской после прибытия в Нью-Йорк.

Напомним, что президент Украины принимает участие в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Уже 21 сентября ожидается, что Владимир Зеленский выступит на встрече сенаторов Конгресса США. Выступление Зеленского пройдет после встречи с американским лидером Джо Байденом.

При этом спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти сообщил, что Зеленскому на встрече с двухпартийной группой законодателей США предстоит ответить на серьезные вопросы о потраченных на Украину американских деньгах.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский на этой неделе впервые с начала полномасштабной войны посетит Канаду.