В четверг, 21 сентября, Верховная Рада Украины приняла в целом проект изменений к закону о национальных меньшинствах.

Согласно пояснительной записке, изменения подготовлены в связи с выводом Венецианской комиссии, которая предложила привести документ в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков (принятие этого закона является одним из требований Евросоюза к Украине).

Мы разбирались, в чем отличие законопроекта от предыдущей версии.

Во-первых, обновленный закон разрешает использование языков нацменьшинств во время различных мероприятий, в медиа, при оказании медицинской помощи и т.д. Согласно тексту проекта, "по просьбе лица может быть использован язык национального меньшинства, если этот язык понятен для сторон".

Во-вторых, государство будет гарантировать обеспечение бесплатными учебниками школьников, которые принадлежат к нацменьшинствам.

В-третьих, Кабмин будет определять порядок признания населенного пункта таким, где "традиционно" проживают нацменьшинства или они составляют "значительную часть населения". В населенных пунктах, которые получат такой статус, будут языковые послабления для нацменьшинств. В частности, для общения с органами власти. Также в таких населенных пунктах разрешат распространение рекламы на языке нацменьшинств в объеме "не более чем на госязыке".

При этом обновленный закон позволит сузить права этих самых нацменьшинств в целях национальной безопасности.

"Права, свободы и обязанности лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам могут быть ограничены в соответствии с законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, для предотвращения беспорядков или преступлений", - говорится в тексте документа.

Кроме того, отдельно прописано, что на русских его нормы распространяться не будут во время действия действия военного положения и некоторое время после.

Так, в переходных положениях сказано, что описанные выше языковые права нацменьшинств не распространяются на язык государства-агрессора во время военного положения и в течение пяти лет после его отмены.

Более того, перед вторым чтением в документ было внесено изменение касательно прав русского нацменьшинства.

Во время военного положения, а также в течение 6 месяцев с момента его отмены, временному ограничению в реализации и защите подлежат права представителей нацменьшинств, которые "идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению с государством, которое признано в Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором)".

Эти ограничения касаются:

проведения мирных собраний представителями такого нацменьшинства (ст.7);

финансирования мероприятий по защите прав нацменьшинств (ст.14);

работы совещательных органов по вопросам нацменьшинств при органах власти (ст.18);

работы центра национальных меньшинств;

вхождения представителей нацменьшинств в состав межправительственных комиссий по вопросам обеспечения прав нацменьшинств (ст.20).

Напомним, на днях вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина готова внести "дополнительные поправки" в закон о среднем образовании на языках меньшинств, включая венгерский.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна гарантировать права национальных меньшинств.