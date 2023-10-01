В Черкасской области продолжается ликвидация последствий ночного российского удара по промышленному объекту в Умани.

Кадры последствий публикует МВД.

"На месте работают все профильные службы. Правоохранители фиксируют очередные преступления российских террористов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью Россия массированно атаковала ударными беспилотниками Умань. В результате попадания по промышленной инфраструктуре возникли пожары на складских помещениях. Предварительно пострадал один человек.

Также россияне ударили по Харькову тремя ракетами С-300. Повреждено гражданское предприятие.

Кроме того, ночью войска РФ ударили ракетами по селу Кондратовка в Донецкой области. Ранения получили 4 человека, среди них ребенок.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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