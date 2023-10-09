Базирующаяся в секторе Газа группировка "Палестинский исламский джихад" взяла на себя ответственность за вооруженное проникновение на границу Ливана сегодня утром, 9 октября.

"Палестинский исламский джихад" сообщил об этом в своем Telegram-канале.

В группировке назвали нападение частью продолжающейся войны между Израилем и формированиями в секторе Газа.

"Палестинский исламский джихад" был основан в 1981 году палестинскими студентами в Египте с целью создания палестинского государства на оккупированном Западном берегу, в в секторе Газа и других районах современного Израиля. "Исламский джихад" - меньшая из двух основных палестинских группировок в секторе Газа, и ее численность значительно уступает правящей группировке ХАМАС.

Ранее появилось сообщение, что на север Израиля с территории Ливана проникла группа из четырех вооруженных боевиков. Ливанская "Хезболла" заявила, что не имеет к этому отношения. В то же время ЦАХАЛ начал наносить удары по Ливану и заблокировал западный берег реки Иордан.

Отметим, что сегодня Израиль ввел "полную осаду" сектора Газа после атак ХАМАС.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня". Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" и вытеснении большей части боевиков. Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война". Военно-политический кабинет Израиля ввел пункт "40 алеф", что, как поясняют израильские СМИ, означает официальное объявление войны. Также 8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября бои с боевиками ХАМАС с утра еще шли на территории Израиля. Это следует из заявлений представителей армии Израиля.

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