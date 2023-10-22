Шесть китайских военных кораблей были переброшены на Ближний Восток из-за войны в Израиле.

Об этом пишет The Sun.

44-я оперативная группа военно-морского сопровождения Китая в субботу покинула порт Маскат после участия в совместных учениях с ВМС Омана.

В состав группы входят эсминец - носитель управляемых ракет 052D "Цзыбо", фрегат "Цзинчжоу" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху". А также эсминец типа 052 "Урумчи", фрегат "Линьи" и корабль снабжения "Дунпинху".

Ранее США отправили к берегам Израиля более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев.

Также в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля выдвинулись британские корабли.

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

Вчера в Палестине сообщили об обстреле центрального рынка в секторе Газа, заявляется о 12 погибших.

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