Израиль приостановил полномасштабное вторжение в сектор Газа и вместо этого проводит более ограниченные наземные операции по согласованию с США.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Решение воздержаться от полномасштабного вторжения, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, которые министр обороны США Ллойд Остин озвучил своим израильским коллегам.

В то же время, представители администрации Байдена предупредили, что трудно сказать, что в конечном итоге сделает Израиль, поскольку увеличение количества авиаударов и наземных вторжений за последние три дня указывает на более агрессивную позицию.

Вчера премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале "второго этапа войны" - с наземной операцией.

Военные Израиля заявляют, что минувшей ночью "расширили наземные операции в секторе Газа, введя дополнительные силы".

Напомним, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

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