Немка Шани Лук, которая была похищена боевиками ХАМАС с фестиваля в Израиле, скончалась.

Об этом заявила ее мать Рикарда Лук в комментарии телеканалам NTV и RTL.

"К сожалению, вчера мы получили новость о том, что моей дочери больше нет в живых", - сказала Рикарда Лук.

Официального подтверждения гибели 22-летней девушки пока нет.

Напомним, на израильском фестивале Nature Party у границ сектора Газа погибли более 200 человек. Среди тел опознали и известного бывшего футболиста.

В первые дни наступления боевики ХАМАС опубликовали видео, на котором видно, как Шани Лук лежит полураздетая и избитая в кузове автомобиля.

Также сообщалось, что в бетонном укрытии на шоссе около кибуца Реим спрятались несколько человек, бежавших с фестиваля. К бункеру подъехали боевики ХАМАС и кинули внутрь гранату. Оттуда выбежал один мужчина, его расстреляли.

В тот же день мать похищенной боевиками с фестиваля немки Шани Лук сообщила, что девушка жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице в секторе Газа. Ей необходима эвакуация.

Также мы публиковали рассказ одной из выживших после бойни на фестивале. По ее словам, боевики ХАМАС "шли от дерева к дереву и стреляли".

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