В воскресенье, 26 ноября, в России заявляют о сбитии 11 дронов минувшей ночью.

В РФ сообщают, что беспилотники были над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

В сети публикуют видео, на котором, как утверждается, дрон врезался в многоэтажку в Туле. Сообщается, что есть один пострадавший.

Также в Туле сообщают о новых взрывах утром. Публикуют видео, н котором, предположительно - ПВО стреляет по беспилотникам.

Минобороны РФ сообщило, что были сбиты четыре летательных аппарата над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей.

Напомним, что сегодня ночью Воздушные силы Украины сообщили о сбитии восьми беспилотников "Шахедов", выпущенных РФ.

Также мы писали о том, что 25 ноября силами РФ был осуществлен самый массированный удар "Шахедов" по Киеву. Мы писали что о нем известно.

И о том, что паблики пишут о блэкауте в Донецке после удара по Старобешевской ТЭС.

Война в Украине идет уже 641-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.