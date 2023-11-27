Утром 27 ноября сильный ветер повредил самый большой флаг Украины, расположенный около монумента Родина-мать в Киеве.

Об этом сообщает "Суспiльне".

Но в настоящее время флаг уже заменили.

Напомним, по состоянию на 27 ноября Киев находится в сложных погодных условиях ІІ (оранжевого) уровня опасности. Продолжается ликвидация последствий непогоды. Для этого город задействовал около 500 единиц специальной техники и почти 4 500 сотрудников ("Киевавтодор", "Зеленстрой", управляющие компании).

Накануне сообщалось, что на столицу надвигается метель, а перевозчики отменили автобусные рейсы из Киева в Одессу.

А в Киеве из-за снегопада цены на такси с левого на правый берег Киева повысились в 2-3 раза. Кроме того, увеличилось время поездки в связи с пробками, которые образовались почти по всему Киеву.

Между тем по Украине из-за снежной бури обесточены 2046 населенных пунктов в 15 областях. Самая сложная ситуация сейчас в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Кировоградской областях.

Синоптики прогнозировали на 26-27 ноября существенное усложнение погодных условий почти по всей территории Украины, кроме западных областей.