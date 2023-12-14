Всю ночь на 14 декабря жилые кварталы Херсона подвергались обстрелам. Пострадала 80-летняя женщина.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в своем телеграм-канале.

Повреждены частные и многоквартирные дома. Были пожары.

Также в Херсонской ОВА показали видео последствий ударов по городу.

Ранее мы писали, что ночью 14 декабря россияне атаковали летевшими вдоль границы с Румынией беспилотниками припортовую инфраструктуру в Подунавье. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ.

Также после ночной атаки "Шахедов" в Одессе пострадало общежитие.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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