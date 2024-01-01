Ночь на 1 января 2024 года Одесская область была под обстрелами.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Одещина под обстрелами в новогоднюю ночь. К сожалению, и сбитые вражеские дроны несут разрушение. В результате падения нескольких беспилотников повреждены жилые дома.

Один человек погиб, трое - госпитализированы. 99 спасателей и 26 единиц пожарно-спасательной техники были задействованы в местах ликвидации последствий ночного террора", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Одессе три человека погибли, 22 получили ранения после ракетного удара 29 декабря

Также мы писали о том, что этой ночью, 1 января, Воздушные силы сбили рекордное количество дронов - 87 из 90.

В частности, силы рф ударили по Львову.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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