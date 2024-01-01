В Одессе во время ночной российской атаки погиб 15-летний подросток.

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Олег Кипер.

По его информации, в результате падения сбитых БпЛА повреждено по меньшей мере три многоквартирных высотных дома, три частных дома, хозяйственные постройки.

В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте.

Также под удар россиян попал портовый терминал Одессы. Там обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали о пострадавших в Одесской области после удара в новогоднюю ночь.

Также мы писали, что ночью 1 января Воздушные силы сбили рекордное количество дронов - 87.

Ночью дроны атаковали университет и музей во Львове.

Война в Украине идет уже 677-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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