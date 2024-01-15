Только половина украинских детей-беженцев в Европе ходят в школы по месту проживания. Вероятно, многие из них продолжают дистанционно учиться в своих украинских школах.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на данные ООН.

Также только 40-60% взрослых беженцев имеют работу.

В ООН заявляют, что многие украинцы в Евросоюзе "остаются уязвимыми, не имея средств к существованию" и "нуждаются в усиленной и устойчивой поддержке".

Поэтому Организация Объединенных Наций в этом году запросит 4,2 млрд долларов для помощи украинцам: 3,1 млрд для людей в Украине, 1,1 млрд - для беженцев в соседних странах.

Напомним, по данным еврокомиссара по вопросам внутренних дел, в школах стран Евросоюза учатся около 450 тысяч украинских детей, которые вынуждены были выехать из Украины из-за войны.

Ранее мы писали, что многие украинские дети, которые сейчас живут в Польше, не хотят идти в школу из-за травли во стороны одноклассников.

А в Чехии украинская девочка подверглась буллингу в школе со стороны местных одноклассников за то, что она украинка.

"Страна" подробно рассказывала, как дети украинских беженцев учатся в европейских школах.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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