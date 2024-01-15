В РФ заявляют. что электронные повестки заработают по всей России к 2025 году.

Об этом сообщают в комитете Госдумы РФ по обороне.

По словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Картаполова, сейчас в электронный формат активно переводятся имеющиеся личные дела всех военнообязанных и проходящих службу граждан РФ.

Дальше будет создана единая автоматизированная система учета военнослужащих и военнообязанных, синхронизированная с системой Госуслуги (российский аналог "Дии"). Через нее будут отправлять повестки.

Ранее сообщалось о том, что в России начнут выдавать призывникам электронные повестки с осени 2024 года.

Также мы писали о том, что в ГУР сообщили, что ежемесячно в армию РФ приходит порядка 30 тысяч добровольцев.

Война в Украине идет уже 691-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.