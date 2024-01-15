В РФ собираются ввести электронные повестки в армию к 2025 году
В РФ заявляют. что электронные повестки заработают по всей России к 2025 году.
Об этом сообщают в комитете Госдумы РФ по обороне.
По словам главы комитета Госдумы РФ по обороне Картаполова, сейчас в электронный формат активно переводятся имеющиеся личные дела всех военнообязанных и проходящих службу граждан РФ.
Дальше будет создана единая автоматизированная система учета военнослужащих и военнообязанных, синхронизированная с системой Госуслуги (российский аналог "Дии"). Через нее будут отправлять повестки.
Ранее сообщалось о том, что в России начнут выдавать призывникам электронные повестки с осени 2024 года.
Также мы писали о том, что в ГУР сообщили, что ежемесячно в армию РФ приходит порядка 30 тысяч добровольцев.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинских военных пабликов, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и пытаются наступать по железной дороге вдоль Очеретино. Другие активные участки - к югу насосной станции на юге от АКХЗ. Авдеевский коксохим тем временем подвергается мощным бомбовым ударам.
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