В Польше заявляют, что вчерашнее предупреждение для гражданских самолетов об активизации военной авиации не должно вызывать беспокойства.

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил.

"Это обычное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в воздушном пространстве Польши. Сообщение призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможной интенсификации боевых самолетов на востоке района, что является реакцией на чрезвычайную ситуацию на восточной границе", - сообщили в Вооруженных силах Польши.

Напомним, что ранее в Польше предупредили пилотов о "незапланированных военных действиях" в приграничье с Украиной, РФ и Беларусью.

Ранее также в Польше анонсировали ужесточение проверок на границе с Украиной.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные журналисты пишут о критической ситуации в Авдеевке, которую пытаются взять в кольцо россияне. По их данным, силы РФ вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.