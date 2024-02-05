В кафе оккупированного Лисичанска в результате обстрела погибли также двое так называемых "депутатов ЛНР" - Артем Тростянский и Иван Жушма

Об этом заявил назначенный РФ "глава города".

Сообщается, что Жушма отмечал в пекарне свой день рождения и принимал гостей.

В числе присутствующих был и так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко. Он тоже погиб.

Ранее в Украине заявили, что попавшая под удар лисичанская пекарня работала на нужды российских военных. Также в Лисичанской ГВА сообщили, что удар по ней был совершён в то время, когда в здании "собрались оккупанты".

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинские военные журналисты пишут о критической ситуации в Авдеевке, которую пытаются взять в кольцо россияне. По их данным, силы РФ вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера.

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