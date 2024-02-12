Галицкий районный суд Львова отказал в удовлетворении иска бывшего народного депутата от партии "Свобода" Ирины Фарион ко "Львовской политехнике" о восстановлении ее в должности профессора.

Об этом говорится в решении суда от 7 февраля.

При рассмотрении дела судья постановил, что приказы ректора "Львовской политехники" об увольнении Фарион соответствуют действующему законодательству.

Также суд согласился, что основанием для увольнения Фарион было совершение "аморального проступка".

"По результатам рассмотрения этого дела у суда не осталось сомнений в том, что поведение истца, а именно ее высказывания, можно охарактеризовать как аморальный проступок", - говорится в решении суда.

Сама Фарион решение суда пока что не комментировала. Однако на решение суда может быть подана апелляция.

Напомним, Фарион вызвала скандал своим заявлением о том, что она не считает украинцами бойцов ВСУ, которые говорят на русском языке.

После этого в украинском обществе поднялась волна возмущения, Фарион уволили из вуза, а СБУ возбудила против нее уголовное дело.

В то же время на днях Львовский областной совет на заседании поддержал обращение с призывом к парламенту и правительству "прекратить преследование" Ирины Фарион.