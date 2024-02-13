Во вторник, 13 февраля, спасатели достали женщину из реки Лопань в Харькове.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Событие случилось сегодня. 43-летняя женщина оказалась в реке в центре Харькова. Спасатели быстро развернули выдвижную пожарную стременку и подняли женщину наверх" - говорится в сообщение.

Пострадавшую осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в больницу.

Ранее сообщалось, что после удара по нефтебазе в Харькове загрязнены огромные территории земли и воды. Нефтепродукты также попали в реку Немышля.

В воскресенье, 4 февраля, пограничники задержали очередных уклонистов, которые планировали переплыть Тису с помощью резиновой лодки. Мужчины должны были заплатить по $5 000 – $10 000 за "путешествие". Их задержали в 300 метрах от границы.

Война в Украине идет уже 720-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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