Президент ввел в состав ставки верховного главнокомандующего двух новых военных.

Соответствующий указ опубликовал Офис президента.

Согласно указу, Владимир Зеленский ввел в состав ставки:

Баргилевича Анатолия Владиславовича – начальника Генштаба ВСУ,

Павлюка Александра Алексеевича – командующего Сухопутными войсками.

Осенью Зеленский изменил состав ставки, выведя из него экс-председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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