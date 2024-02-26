Появилось видео, снятое с воздуха, которое показывает последствия вчерашнего удара РФ по вокзалу в Константиновке Донецкой области.

На видео видны масштабные повреждения кровли и дымящиеся развалины здания вокзала.

Напомним, что 25 февраля россияне нанесли удар по Константиновке. Повреждены железнодорожный вокзал, ТРЦ, дома и православный храм.

Также мы писали о том, что ранее Константиновка в Донецкой области осталась без света и воды из-за обстрелов.

Ранее также полиция показала видео первых минут после обстрела Краматорска с нагрудных камер.

Война в Украине идет уже 733-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продолжают наступать западнее Авдеевки. И, похоже, пока остановить их на ближайших рубежах, куда отошли ВСУ, не удается. Также активизировались бои на Запорожском направлении.

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