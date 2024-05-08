Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в среду, 8 мая.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал ракетные удары РФ по объектам энергетики: сбита часть ракет и большинство "Шахедов". Но были и прилеты. Рассказал о телефонных разговорах с лидерами Дании, Германии и ряда других стран, которых пригласил на "саммит мира" в Швейцарию. Сообщил о докладах главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова. Приоритет – срыв любых попыток россиян наступать.

Напомним, ранее в "Укрэнерго сообщили, что сегодня вечером возможны отключения света по всей Украине. Это связано с ночным массированным ударом РФ по энергетике. В результате него были повреждены тепло- и гидроэлектростанции, а также объект "Укрэнерго" в центральном регионе. В компании не уточняли, о каких станциях идет речь.

Война в Украине идет уже 805-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Военный паблик Deep State сообщает, что у армии РФ было продвижение на Авдеевском направлении - возле Новопокровского. Это село южнее Очеретинского выступа, где серьезно продвинулись россияне.

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