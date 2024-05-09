Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное обращение в четверг, 9 мая.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о совещании с главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым. Сообщил, что они видят, к чему готовятся россияне, и готовят ответ. Прокомментировал назначение нового командующего Силами спецопераций Александра Трепака. Рассказал о визите президента Европарламента Роберты Метсолы в Киев. Обсуждали, как сорвать российские наступательные и дестабилизационные планы. Рассказал о телефонных разговорах с лидерами Молдовы, Чехии, Ганы и Ирландии, которых пригласил на "мирный саммит" в Швейцарии.

Война в Украине идет уже 806-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера россияне нанесли удар по украинской энергетике. ВСУ сбили 39 ракет из 55. "Укрэнерго" заявило, что были удары по энергетике Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областей

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