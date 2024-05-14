Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал подробности подготовки РФ к наступлению под Сумами. Российские войска сосредотачивают военных со стороны российского города Суджа.

Судя по этому, ожидаемое наступление может развиваться в направлении непосредственно Сум.

"Россияне с самого начала планировали операцию в Сумской области. По состоянию на сейчас небольшие группировки сил они удерживают в приграничье - у них это город Суджа, с нашей стороны - это Сумское направление, но ситуация пока им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана", - заявил глава ГУР в эфире телемарафона.

Ранее западные СМИ писали, что наступление Путина под Харьковом "оставляет Украине мало хороших вариантов".

При этом в Вашингтоне ждут развития наступления россиян, но без серьезных прорывов. ВСУ будут сохранять ключевые преимущества в боях и будут наносить значительные потери российской армии.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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