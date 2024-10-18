Президент США Джо Байден завершил визит в Германию, который продолжался менее 24 часов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В ходе короткой поездки в Берлин президент США посетил президентский дворец Бельвю и встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Основными темами были поддержка Украины и эскалация на Ближнем Востоке.

Напомним, в первоначальном графике визита, отмененного из-за урагана, был пункт о проведении заседания "Рамштайна" с участием президента Украины Владимира Зеленского, однако в сегодняшнем графике его уже не было.

Как мы писали, встречу "Рамштайн" перенесли на ноябрь и проведут в онлайн-режиме.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию 11 октября. Он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и представил ему свой "план победы". В свою очередь канцлер Германии сообщил о передаче нового пакета военной помощи на 600 млн евро.

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