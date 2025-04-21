Войска России продвинулись в Запорожской области под Каменским, отступив под Удачным в Донецкой. Карта
Российская армия получила продвижение в районе посёлка Каменского Запорожской области и в селе Днепроэнергии юго-запад Донецкой области.
Об этом сообщает телеграм-канал военного обозревателя Deep State, публикуя карты боевых дейсвий.
Вместе с этим, по имеющейся информации, ВСУ отбросили противника южнее Удачного (покровское направление).
Напомним, в Минобороны РФ официально заявили об окончании пасхального перемирия и продолжении войны.
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Накануне в Кремле заявили, что Путин не давал распоряжений о продлении пасхального перемирия. Также Россия обвинила Украину в нарушении перемирия и ударах из ракетных установок HIMARS. Военный обозреватель Deep State сообщил, что за сутки войска РФ захватили посёлок Екатериновка на Лиманском направлении. Также российские войска продвинулись на Покровском направлении в деревне Преображенка и под Торецком.
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