Звезда "Голоса страны" из команды Потапа выступает на российском ТВ
Суперфиналистка украинского "Голоса страны" выступает на российском телевидении.
Об этом сообщают СМИ Запорожья.
Они пишут, что Карина Арсентьева из Запорожской области в 2019 году достигла суперфинала в команде шоумена Потапа. Позже, ещё до начала российского вторжения 2022 года, родители отправили её учиться в Москву.
Сейчас, как сообщают медиа, Арсентьева участвует в российских шоу, называет войну с Украиной "спецоперацией" и рассказывает о своём страхе за родителей.
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Напомним, израильскую участницу "Евровидения" внесли на "Миротворец" за выступления в оккупированном Крыму.
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