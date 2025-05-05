Суперфиналистка украинского "Голоса страны" выступает на российском телевидении.

Об этом сообщают СМИ Запорожья.

Они пишут, что Карина Арсентьева из Запорожской области в 2019 году достигла суперфинала в команде шоумена Потапа. Позже, ещё до начала российского вторжения 2022 года, родители отправили её учиться в Москву.

Сейчас, как сообщают медиа, Арсентьева участвует в российских шоу, называет войну с Украиной "спецоперацией" и рассказывает о своём страхе за родителей.

Ранее звезда фильма "Тени забытых предков" попала в скандал из-за выступления на русском языке.

Напомним, израильскую участницу "Евровидения" внесли на "Миротворец" за выступления в оккупированном Крыму.

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Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что войска РФ продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле вблизи Александрополя. Неприятель также получил продвижение в районе посёлков Нового и Новомихайловки на лиманском направлении. Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

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