Атака украинских беспилотников поставила мир на "путь эскалации". Об этом заявил отставной генерал ВВС Блейн Холт близкому к республиканцам телеканалу Newsmax.

"Я никогда в жизни не беспокоился о глобальной или национальной безопасности больше, чем сейчас. Я понимаю, что это тактическая победа, у украинцев есть тактическая победа, но они нанесли удар по трети стратегических бомбардировщиков, которые подпадают под действие договора СНВ, который датируется 2010 годом. Но нет ни одного россиянина в вооруженных силах РФ, который считает, что Украина смогла добиться этого без помощи западных разведок, в том числе и нашей страны", - заявил Холт.

Он уверен, что в настоящее время мир находится в опасности.

"Лидер ракетных войск России теперь открыто заявил, что теперь они фиксируют координаты Парижа, Лондона и Вашингтона. Это путь эскалации теперь без заднего хода. Я молюсь, чтобы президент Трамп мог найти обратную передачу, позвонив президенту Путину, но, как военный офицер с 27-летним стажем службы в США и НАТО, я могу сказать вам, что мы находимся в большом опасном месте", - сказал Холт 2 июня (напомним, уже вчера Трамп позвонил Путину).

Экс-генерал также не верит, что после этой акции Россия стала ближе к военному поражению.

Напомним, ранее об угрозе эскалации вследствие удара по аэродромам заявил ряд трампистов - спецпредставитель по Украине Кит Келлог, бывшие советники Трампа Стивен Бэннон и Майкл Томас Флинн.

Также New York Times вчера сообщила со ссылкой на источники, что Трамп считает президента Украины Владимира Зеленского "плохим парнем, который подталкивает к ядерной войне".

О том, как президент США может отреагировать на атаки по аэродромам, мы анализировали в отдельном материале.