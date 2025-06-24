В Украине усугубляется ситуация с закупками газа к отопительному сезону. До заполнения газовых хранилищ еще далеко, поэтому НАК "Нефтегаз" пытается нарастить импорт.

Но это тяжело, так как свободного газа не так уж и много на европейском рынке. К тому же он там очень дорогой. В том числе и из-за понимания того, что Украина будет вынуждена закупать крупные объемы.

Правда, после перемирия на Ближнем Востоке цены уже пошли вниз. Однако пока все равно остаются на высоком уровне.

Но даже по высоким ценам газа на зиму Украине может не хватить, а это значит ограничения для промышленности и понижение температуры теплоносителя для людей.

Отдельная проблема - отсутствие у НАКа денег на закупки газа. И откуда их взять, пока непонятно.

Разбирались, что происходит с газом и какие возможны варианты развития ситуации зимой.

Что с ценами на газ

В Европе началась газовая лихорадка. Цены на газ на бирже TTF, на которые ориентируется Украина, на 23 июня составили 496 долларов за тысячу кубов, увеличившись по сравнению с концом прошлой недели на 2,24%. Если сравнивать с маем 2025 года, когда Украина начала активно закачивать газ в подземные хранилища, то разница в цене более впечатляющая.

"Фактически речь идет о почти 50 долларах сверху, то есть если мы начинали закачивать по 400 долларов, то сейчас цена почти 500 долларов", - говорит аналитик Института стратегических Исследований Юрий Корольчук.

Почему так резко взлетели цены на газ в Европе? Причин несколько.

Во-первых, это обострение на Ближнем Востоке. Иран помимо нефти экспортирует еще и газ, хотя и не так много. В целом Иран поставляет на внешние рынки около 6 миллиардов кубов газа в год, из них 1,4 миллиарда идет через Турцию в ЕС. Понятно, что объемы на фоне общеевропейского потребления не такие большие, но, поскольку сейчас в Европе активно готовятся к новому отопительному сезону, трейдерам достаточно любой мелочи, чтобы попытаться взвинтить цены, пояснил эксперт энергорынка Олег Попенко. Хотя в связи перемирием на Ближнем Востоке цены уже пошли вниз.

Во-вторых, на европейском газовом рынке началась паника. Поэтому газ начал дорожать прямо сейчас, не дожидаясь, пока до него докатится повышение цен на нефть и газовые котировки не пересчитают по формуле.

"Все хотят заработать прямо сейчас, поэтому трейдеры тестируют рынок. На руку им играет тот факт, что Европа активно готовится к новому отопительному сезону и закачивает газ в хранилища. Фактически даже без иранского фактора всегда в это время года котировки идут вверх. Плюс все знают, что Украине нужно до 5 миллиардов кубов импортного, то есть по больше части европейского газа. Это позволяет раскачивать цены", — отметил Попенко.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что трейдеры пытаются максимально заработать на Украине, зная, что ей нужно закупить много газа в короткие сроки.

Он отмечает также, что и сама Европа сейчас находится на пике закачки газа в свои хранилища, в то время как Норвегия ремонтирует газовую инфраструктуру.

Источник "Страны" на газовом рынке считает, что стремительный рост цен во многом спровоцировал и НАК "Нафтогаз".

"Они сначала объявили об огромной потребности на следующую зиму и только потом начали что-то контрактовать. То есть весь европейский рынок уже был в курсе проблемы и не упускает возможности заработать. Частная коммерческая компания сделала бы наоборот. Но главное не в этом. НАК сейчас ажиотажно скупает в Центральной Европе любые партии газа, буквально сметает с рынка все! Но в Центральной Европе и близко нет необходимых "Нафтогазу" объемов. Газ нужно закупать на морских терминалах LNG. Действия НАК лишь разгоняют цену в Европе и не обеспечивают ему достаточно ресурса. Они лишь поднимают цены на каждую следующую мелкую партию", - говорит источник.

Украина не имеет долгосрочных контрактов на закупку газа в Европе и приобретает его по спотовой, то есть самой высокой цене. Вместо 400 долларов за тысячу кубов, с которых мы начинали закачку, цена газа может дойти до 600-700 долларов и даже быть больше. Что это значит для нашей страны в преддверии подготовки к новому отопительному сезону?

Как заполняется украинская труба

К концу минувшего отопительного сезона Украина оказалась практически с пустыми подземными газовыми хранилищами. Даже под конец зимы, в феврале 2025 года, пришлось импортировать объемы около 100 миллионов кубов.

Во многом это объясняется остановкой транзита российского газа через украинскую трубу с 1 января этого года. Как только из отечественной ГТС исчезла "подушка" транзитного газа, сразу же часть ресурса перешла в разряд технического неприкосновенного запаса, который должен обеспечивать давление в системе.

Как бы то ни было, к новому сезону Украине потребуется как минимум около 13 миллиардов кубов газа, из которых около 5 миллиардов - импортного.

Украина начала импорт газа с средины апреля и по стоянию на конец июня закачала более 2 миллиардов кубов. Но эта цифра включает также газ внутренней добычи. Точных цифр его объемов на сегодня нет. Вследствие атак России по газовой инфраструктуре добыча падала на 40-45%, затем была информация о ее восстановлении. Но, как говорит источник "Страны" на газовом рынке, не все так хорошо, и в лучшем случае газа внутренней добычи нам удастся закачать до 6-7 миллиардов кубов.

Что касается импорта, то средние темпы закачки ресурса составляют 40-45 миллионов кубов в день, тогда как, по словам Геннадия Рябцева, для входа в отопительный сезон с заполненными хранилищами нужно нарастить эти объемы примерно до 50-70 миллионов кубов. Иначе есть риски того, что к зиме Украина окажется с полупустыми хранилищами и придется импортировать газ не в ГТС, а прямо в трубу и по завышенным ценам.

В Минэнерго на днях сообщили, что закачка газа в ГТС соответствует графикам подготовки к новому отопительному сезону. Сейчас якобы закачивают в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом заявил замминистра энергетики Николай Колесник в эфире национального телемарафона. Но он не уточнил, какое именно соотношение газа внутренней добычи и импорта.

По информации ГТС Украины, за 20 дней июня в страну было импортировано около 348 миллионов кубов и боле двух третей пришлось на Венгрию и Словакию, которые располагают главным образом российским газом из "Турецкого потока", а остальное - на Польшу. То есть Украина сейчас фактически закупает большие объемы российского газа. Правда, через посредников.

Но основная проблема, по словам Корольчука, это деньги.

"Накануне активной закачки говорили о 2 млрд гривен, которые нам нужны на закупку газа, при этом Зеленский признал, что миллиарда не хватает. 275 млн евро выделил Европейский банк реконструкции и развития и 140 млн Норвегия. Но, например, тот же ЕБРР дал нам деньги на газ на два отопительных сезона, то есть в этом мы можем потратить только чуть больше 130 млн. В целом вопрос денег остается ключевым для закупок, что, собственно, и тормозит их темпы", — говорит Корольчук.

По данным источника "Страны" на газовом рынке, у "Нафтогаза" средств на закупку ресурса не хватает даже с учетом кредитов. В качестве варианта рассматривают выделение средств из бюджета, но это крайне сомнительно с учетом и без того огромной дыры в казне.

Сейчас, по словам источника в банковских кругах, в дело включились частные трейдеры, которые вместе с НАК закупают огромные объемы доллара под приобретение газа. И это якобы повлияло на рост курса валюты.

Но по мере того, как газ дорожает, на него будет требоваться все больше средств. Поэтому Корольчук не исключает, что из-за дефицита финансирования закачка не будет осуществлена в срок.

"Непонятно, что делать в такой ситуации. Возможно, будут какие-то договоренности с ЕС на государственном уровне, что в случае чего Европа будет снабжать нас "гуманитарным газом", чтобы предотвратить коллапс в украинской энергосистеме. Но удастся ли об этом договориться и сможет ли ЕС в итоге проигнорировать интересы трейдеров и отдать ресурс нам, вопрос пока открытый", — говорит Корольчук.

Что происходит с ценами на газ в Украине

Мы уже писали, что цены на газ в Украине вслед за европейскими пошли вверх. На 18 июня ценник для бизнеса достиг 31,5 тысячи гривен за тысячу кубов, а временами, по словам Попенко, цены на определенные объемы достигали и 37 тысяч гривен. Это максимальная планка с осени 2022 года.

По данным Украинской энергетической биржи, на 22 июня газ торговался по 30 121 тысяче гривен с НДС, тогда как по состоянию на 21 июня было 29,17 тысячи гривен. То есть ценовая планка то растет, то опускается, но в целом есть тенденция к повышению.

При этом, как говорил нам Александр Барсук, глава концерна "Ярослав", занимающегося швейным и пищевым производством, предприятие выдержит цену не больше 30 гривен за куб, а если она будет больше, бизнес "побежит за дровами".

Владельцы газопоршневых установок, в свое время активно устанавливаемых для генерации электричества, и вовсе заявляли о предельной цене на газ в 20 тысяч. Если она превысит эту отметку, производить электроэнергию станет невыгодно.

По словам Корольчука, тенденция роста цены на газ говорит о том, что бизнес к новому году может получить тариф и в 40-50 гривен за куб.

Такое уже было. Еще до войны цена на газ ситуативно повышалась до таких отметок, но после писем в Кабмин от профильных ассоциаций правительство установило лимиты производителям на более дешевый ресурс внутренней добычи.

Но сейчас, на четвертом году войны, запас прочности у большинства производителей фактически исчерпан, поэтому они не исключают даже приостановки деятельности предприятий из-за дорогого газа.

"Некоторые будут останавливаться, некоторые - повышать ценники на свои товары", — добавил Попенко.

Отдельный вопрос - цены на газ для населения. С начала войны их заморозили на уровне 7,96 гривны за куб. При этом ранее украинские власти обещали привести цены на коммунальные услуги для населения к рыночному уровню.

Могут ли цены на газ для людей повысить с нового отопительного сезона, например, аргументируя это ростом тарифов на международных биржах?

Эксперты, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что решение о повышении ценников политическое, и вряд ли Зеленский на него сейчас пойдет. Тем более что, если рост тарифа на электричество спровоцировал увеличение платежек на 100-300 гривен для большинства потребителей, то увеличение стоимости газа даже до 10 гривен за куб, не говоря уже об "экономически обоснованном" тарифе в 15 гривен (что вдвое выше нынешнего), означает увеличение платежей за отопление на тысячи.

"Нафтогаз" недавно сообщил, что до апреля 2026 года оставляет цену на газ без изменений: 7,96 гривны за куб. Но другие продавцы могут повысить ее до 9,99 гривен. Такую цену уже выставила, в частности, "Энерджи Трейд Групп". У "Львовэнергосбыт" цена еще выше - 25 гривен за куб. Правда, частных пользователей у этого поставщика не так много. При этом такой тариф установлен только на июнь, годовой прайс составляет 8,2 грн за куб.

Чего ждать зимой

Между тем эксперты, с которыми пообщалась "Страна", довольно пессимистично оценивают варианты прохождения зимнего отопительного сезона.

Олег Попенко говорит, что есть несколько сценариев.

Первый - если зима будет теплой. В этом случае прохождение сезона будет более-мене стабильным, хотя не исключено, что к концу зимы газа не хватит, и "Нафтогазу" придется экстренно его докупать. При этом возможно ограничение для потребления ресурса промышленностью.

Второй - если будут морозы минус 10 градусов и ниже в течение двух недель. В этом случае, по словам Попенко, могут начать снижать температуру в домах украинцев - вплоть до 14 градусов при норме 20-22 градуса.

"Если будут холода, нам потребуется уже не 13, а 15 млрд кубов. Но теплая зима в последние несколько лет всех расслабила, и никто не думает о сценарии "Ч". Если будут морозы, газа не хватит, а это означает лимиты для промышленности и понижение градуса для людей. Плюс уже сейчас калорийность газа снижена. Если раньше она составляла около 8,5 килокалорий на куб, то теперь 8 килокалорий. Это значит, что в реальности за газ придется переплачивать. Например, в мае, когда было холодно, я включал котел на отопление и потребил 100 кубов на 800 гривен, хотя нагрелся только на 80 кубов, что по действующему тарифу стоит около 640 гривен", - говорит Корольук.