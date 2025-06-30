Москва намерена расширить участие беспилотников в атаках территорий, подконтрольных Киеву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Россия не меняет своих планов и не ищет выход из этой войны. Наоборот, они готовятся к новым операциям в том числе на территории Европы. У них такой принцип: россияне ищут, где выйдет. И они должны увидеть, что везде их будет чем останавливать. Поэтому нужно больше совместных производств, координации и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе", – прокомментировал верховный главнокомандующий.

Напомним, Зеленский хочет вырваться вперёд в войне дронов при помощи Европы.

Ранее волонтёр Мария Берлинская заявила, что скоро тысячи российских БПлА будут круглосуточно охотиться за людьми по всей территории Украины.

Война в Украине продолжается 1223-й день. Последние новости с ключевыми событиями 30 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинские СМИ писали, что войска РФ приблизились к Сумам на расстояние досягаемости ствольной артиллерии. В частности, неприятель нанёс артиллерийский удар по селу Песчаное, которое находится менее чем в километре от черты города. В Силах обороны юга Украины сообщили, что на запорожском направлении противник пытается развернуть плацдарм в районе Каменского.

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