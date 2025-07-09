К осени Россия будет регулярно запускать более 1000 беспилотников за раз, о чем уже предупреждали в ВСУ.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Этого ожидают военные аналитики "по мере того, как российская промышленность продолжает набирать обороты".

"Россия наращивает промышленные мощности для массового производства одноразовых взрывающихся дронов, и новые ночные рекорды приходят еженедельно", - говорится в статье.

Издание напоминает, что сегодня РФ установила рекорд по запущенным "Шахедам".

"Украинские власти не раскрывают подробностей ударов по военным объектам, но аналитики ранее интерпретировали некоторые ракетные удары по западной Украине как попытки воспрепятствовать западному оружию, пересекающему границу из Польши, или поразить военные склады или аэродромы", - говорится в статье.

Ранее в The Economist писали, что армия РФ сможет запускать по Украине тысячу дронов одновременно.

А волонтёр ВСУ Мария Берлинская заявляла, что тысячи ударных дронов будут охотиться за людьми во всех городах Украины.

Детальнее о том, как РФ усилила налеты дальнобойных дронов, мы писали в отдельном материале.