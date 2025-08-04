Последствия войны в Украине. Кадр из видео

Видео с оптоволокном, оставшимся от дронов на полях в окрестностях линии фронта

Видео, снятое с боевого вертолёта ВСУ публикуют телеграм-каналы.

На коротких кадрах над зелёной поверхностью поля можно заметить множестово напомниающих паутину нитей, поблёскивающих в лучах солнца. Рядом с воронками от разрывов белеют сбитые в кучу мотки оптоволокна, выпавшие из взорвавшихся дронов.

Ранее бригада Нацгвардии полка "Азов" опубликовала снимок птичьего гнезда, свитого из синтетического световода.

Птичье гнездо из оптоволокна. Источник - Фейсбук

Ранее служащий ВСУ сообщил, что дальность полёта российских дронов на оптоволокне уже превышает 30 километров.

Война в Украине продолжается 1258-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне главком ВСУ Сырский сообщил, что сейчас "наиболее сложная обстановка" на покровском, добропольском и новопавловском направлениях. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около Лимана, на южно-донецком направлении и на границе с Днепропетровщиной. Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко назначен командующим Воздушных сил ВСУ.

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