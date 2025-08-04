Видео с оптоволокном, оставшимся от дронов на полях в окрестностях линии фронта

Видео, снятое с боевого вертолёта ВСУ публикуют телеграм-каналы.

На коротких кадрах над зелёной поверхностью поля можно заметить множестово напомниающих паутину нитей, поблёскивающих в лучах солнца. Рядом с воронками от разрывов белеют сбитые в кучу мотки оптоволокна, выпавшие из взорвавшихся дронов.

Ранее бригада Нацгвардии полка "Азов" опубликовала снимок птичьего гнезда, свитого из синтетического световода.

Ранее служащий ВСУ сообщил, что дальность полёта российских дронов на оптоволокне уже превышает 30 километров.

Война в Украине продолжается 1258-й день. Последние новости с ключевыми событиями 4 августа 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне главком ВСУ Сырский сообщил, что сейчас "наиболее сложная обстановка" на покровском, добропольском и новопавловском направлениях. По данным Deep State, армия РФ продвинулась около Лимана, на южно-донецком направлении и на границе с Днепропетровщиной. Генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко назначен командующим Воздушных сил ВСУ.

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