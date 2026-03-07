Президент США Дональд Трамп воспринял заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана о том, что удары по странам Персидского залива не будут наноситься при условии отсутствия атак с их территории, как проявление слабости и почти капитуляцию Тегерана.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети TruthSocial.

По его словам, Иран сдался своим ближневосточным соседям благодаря непрекращающимся атакам США и Израиля.

"Иран, которому сейчас задают адскую трепку извинился и сдался своим ближневосточным соседям, пообещав, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрекращающихся атак США и Израиля. Они стремились захватить и править Ближним Востоком. Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл соседним ближневосточным странам. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я ответил: "Пожалуйста!". Иран больше не "тиран Ближнего Востока", он, вместо этого, "проигравший на Ближнем Востоке" и будет им еще много десятилетий, пока не сдастся или, что более вероятно, полностью не рухнет", - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что усилит удары по Ирану, угрожая уничтожением целых районов и групп населения.

"Сегодня Иран получит очень сильный удар! Всерьез рассматриваются вопросы полного уничтожения и неминуемой гибели из-за плохого поведения Ирана в отношении районов и групп населения, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей для нападений", - написал Трамп.

Ранее президент США потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, однако позже уточнил, что она может быть неофициальной.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 7 марта мы следим в обновляемом онлайне.

