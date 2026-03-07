В сети появились новые фото с последствиями ударов Ирана по американским военным базам.

В частности, фото радиолокационной системы AN/TPY-2 из состава комплекса противоракетной обороны THAAD, на базе Мувафак-Салти в Иордании.

Как мы уже писали, эта радиолокационная систему стоимостью около 300 миллионов долларов играла ключевую роль в системе противоракетной обороны США в регионе Персидского залива.

Кроме того, распространяются спутниковые снимки базы Арифджан в Кувейте, на которых видны прилеты по четырем зданиям, складским ангарам и уничтожение антенн спутниковой связи.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции запустил партию дронов по базе США в Кувейте.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 7 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.