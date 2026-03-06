Азербайджан может вступить в войну с Ираном уже очень скоро.

Об этом утверждает израильский 11-й канал.

Такой вывод телеканал делает на основании информации о том, что Баку уже начал эвакуацию сотрудников своего посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе. В дипломатической практике эвакуация персонала является последним шагом перед разрывом отношений и часто предшествует началу военных действий.

Как известно, на севере страны также проживает значительное количество этнических азербайджанцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь отрицал намерения вступать в войну с Ираном.

Отметим, что ранее израильские СМИ писали о скором вступлении в войну против Ирана иракских курдов, Катара и ОАЭ. Однако пока этого не произошло.

Напомним, вчера два беспилотника упали на территории Азербайджана. Один взорвался в международном аэропорту Нахичевани, второй - вблизи школы в селе Шурабад возле той же Нахичевани. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

Возможно ли вступление Азербайджана в войну против Ирана, мы писали в отдельном материале.