Азербайджан может скоро вступить в войну с Ираном - СМИ
Азербайджан может вступить в войну с Ираном уже очень скоро.
Об этом утверждает израильский 11-й канал.
Такой вывод телеканал делает на основании информации о том, что Баку уже начал эвакуацию сотрудников своего посольства в Тегеране и генерального консульства в Тебризе. В дипломатической практике эвакуация персонала является последним шагом перед разрывом отношений и часто предшествует началу военных действий.
Как известно, на севере страны также проживает значительное количество этнических азербайджанцев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь отрицал намерения вступать в войну с Ираном.
Отметим, что ранее израильские СМИ писали о скором вступлении в войну против Ирана иракских курдов, Катара и ОАЭ. Однако пока этого не произошло.
Напомним, вчера два беспилотника упали на территории Азербайджана. Один взорвался в международном аэропорту Нахичевани, второй - вблизи школы в селе Шурабад возле той же Нахичевани. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.
Возможно ли вступление Азербайджана в войну против Ирана, мы писали в отдельном материале.