Соединенные Штаты могут готовится к наземной операции в Иране.

Об этом пишет The Washington post, ссылаясь на источники в Министерстве войны.

По их данным, на это указывает внезапная отмена запланированных учений 82-й воздушно-десантной дивизии быстрого реагирования.

При этом, приказа о выдвижении на боевое задание также не поступало, но 82-я дивизия организована таким образом, чтобы быть в состоянии переместиться в любую точку мира в течении 18 часов.

Это подразделение регулярно использовалось правительством США в последние годы.

"Мы все к чему-то готовимся, на всякий случай", - заявил WP неназванный военный чиновник.

Издание так же отмечает, что правительство президента США Дональда Трампа не отрицало возможности наземной операции. Так, пресс-секретарь белого дома Кэролайн Левитт в среду заявила, что отправка солдат в Иран "не является частью текущего плана", но такую опцию исключать не стоит.

Отметим, что в ходе войны с Ираком в 1991 году США сосредоточили для наступления группировку в более чем 500 тысяч военных. Вместе с союзниками ее численность насчитывала 650-700 тысяч человек.

Для войны с Ираком в 2003 году США сформировали ударный кулак из более чем 150 тысяч солдат (вместе с союзниками - 200 тысяч).

Согласно данным СМИ, численность 82-й воздушно-десантной дивизии насчитывает около 5000 человек.

Между тем, как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, Тегеран не боится сухопутного вторжения США, а ожидает его, считая, что боевые столкновения на земле станут катастрофой для Соединённых Штатов.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 7 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Ранее мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.

Об итогах первой недели войны в Иране мы рассказывали в отдельном материале.