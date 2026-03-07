Замена американских радиолокационных станций, пораженных в ходе ударов Ирана, обойдется в более чем миллиард долларов и займет годы.

Об этом пишет журнал Foreign Policy, анализируя стоимость уничтоженного американского оборудования.

По информации издания, радары AN/FPS-132 изготавливаются и поставляются в течении 5-8 лет при стоимости в 1.1 млрд долларов, а AN/TPS-59 могут быть заменены в течении двух лет и стоят 50-75 миллионов.

При этом производство компонентов для этих радаров зависит от галлия, 98% которого производится в Китае.

Проблемой является также и количество боеприпасов, расходуемых США и Израилем для ударов по Ирану.

"За первые 36 часов американо-израильской кампании против Ирана было израсходовано более 3000 высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что выявило критическую уязвимость в цепочке поставок", - пишет FP.

Напомним, Иран уничтожил важную американскую радиолокационную систему стоимостью около 300 миллионов долларов, которая играла ключевую роль в системе противоракетной обороны США в регионе Персидского залива.

Позже в Сети появились фото с последствиями ударов Ирана по американским военным базам.

