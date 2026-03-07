Иранские военные "откорректировали" заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, который пообещал более не наносить ударов по странам Персидского залива, если они не будут атаковать со своей территории.

Соответствующее заявление сделала пресс-служба Центра командования Вооруженных сил Ирана (в них входит армия, силы правопорядка и Корпус стражей исламской революции).

В ведомстве сообщили, что Иран продолжит наносить удары по военным объектам США и Израиля по всему региону.

"Иран уважает интересы и национальный суверенитет соседних стран и не предпринимал никаких враждебных действий по отношению к ним. Но все военные базы и другие объекты, принадлежащие США и Израилю на земле, море или в космосе по всему региону будут считаться главными целями мощных ударов вооруженными силами Исламской Республики Иран", - говорится в заявления.

Отметим, что такую же позицию Тегеран транслировал с первого дня войны.

СМИ пишут, что уже после обращения Пезешкиана Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн сообщили о попытках Ирана ударить по их территории. А Корпус стражей исламской революции заявил об "успешной атаке" по военной базе "Аль-Дафра" в ОАЭ.

То есть, по факту объявленное Пезешкианом прекращение ударов, которое президент США Дональд Трамп воспринял уже чуть ли не как капитуляцию Ирана, не действует.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 7 марта мы следим в обновляемом онлайне.

Мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.

Об итогах первой недели войны в Иране мы рассказывали в отдельном материале.