Военные Ирана "скорректировали" заявление президента о прекращении ударов по соседям
Иранские военные "откорректировали" заявление президента Ирана Масуда Пезешкиана, который пообещал более не наносить ударов по странам Персидского залива, если они не будут атаковать со своей территории.
Соответствующее заявление сделала пресс-служба Центра командования Вооруженных сил Ирана (в них входит армия, силы правопорядка и Корпус стражей исламской революции).
В ведомстве сообщили, что Иран продолжит наносить удары по военным объектам США и Израиля по всему региону.
"Иран уважает интересы и национальный суверенитет соседних стран и не предпринимал никаких враждебных действий по отношению к ним. Но все военные базы и другие объекты, принадлежащие США и Израилю на земле, море или в космосе по всему региону будут считаться главными целями мощных ударов вооруженными силами Исламской Республики Иран", - говорится в заявления.
Отметим, что такую же позицию Тегеран транслировал с первого дня войны.
СМИ пишут, что уже после обращения Пезешкиана Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн сообщили о попытках Ирана ударить по их территории. А Корпус стражей исламской революции заявил об "успешной атаке" по военной базе "Аль-Дафра" в ОАЭ.
То есть, по факту объявленное Пезешкианом прекращение ударов, которое президент США Дональд Трамп воспринял уже чуть ли не как капитуляцию Ирана, не действует.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. За основными событиями на Ближнем Востоке 7 марта мы следим в обновляемом онлайне.
Мы разбирали сценарии возможного развития военной кампании, которые могли планировать в Вашингтоне. Самым неблагоприятным для политического будущего Трампа и республиканцев является сценарий затяжной войны.
Об итогах первой недели войны в Иране мы рассказывали в отдельном материале.