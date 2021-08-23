Предстоящая неделя - с 23 по 29 августа - принесет знакам зодиака много искушений и соблазнов, поэтому нужно набраться достаточно сил и терпения, чтобы противостоять всему, что будет происходить вокруг и что вы можете услышать со стороны. Желательно не начинать ничего нового, ни на какие сомнительные предложения и аферы не соглашаться - есть вероятность сделать неаккуратные шаги.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе дополнительная активность может появиться ближе к середине недели. И для того, чтобы соответствовать настроению этого периода, вам придется находиться в движении. Звезды советуют вам как-то разнообразить рабочие будни и организовать посиделки с коллегами. В общем, всякого рода развлекательные мероприятия пойдут вам только на пользу.

Телец (21.04 - 21.05)

Неделя достаточно активная в трудовом смысле. К среде вы получите какое-то известие, которое позволит вам иначе взглянуть на ситуацию и исправить прежние ошибки. Ставку на продуктивность лучше делать на четверг, 26 августа. В этот день вы будете необыкновенно собранными и ответственными. Выходные должны проходить в активном отдыхе, а не лежании на шезлонге.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Эта неделя средних трудовых возможностей, но период радости для вашего знака. Если понедельник станет периодом борьбы с соблазнами, то во вторник вы можете наконец-то соглашаться на всё, что доставляет вам радость. До конца недели особых прорывов в делах не будет, но зато неделя будет для вас относительно спокойной.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе вам будут легко удаваться любые переговоры, а все хождения по инстанциям завершатся в вашу пользу. Поэтому при первой же возможности, вам нужно сконцентрироваться на оформлении документов и решении актуальных вопросов. Они могут касаться судебной или административной сферы, а также юридических моментов. Например, утверждения бумаг с нотариусом.

Лев (23.07 - 23.08)

Эта неделя станет подготовительной перед важными событиями и принесет в вашу жизнь нечто совершенно новое и запоминающееся. Возможно, вам предстоит доделать важные проекты, провести генеральную уборку в доме, решить вопросы, которые касаются здоровья и профилактики заболеваний. Выходные проведите расслабленно, без готовки и других бытовых хлопот. Почитайте книгу или посмотрите любимый детектив.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе ваши идеи могут не найти отклика среди коллег, но это не повод прекращать с ними взаимоотношения. Любые огорчения этой недели воспринимайте просто как уроки, которые необходимо усвоить и заодно осмотреться, с кем вы сотрудничаете и куда держите курс. Выходные посвятите решению семейных проблем.

Весы (24.09 - 23.10)

Неделя хорошая для решения старых дел, если таковые у вас имеются. Но некоторые неприятности могут открыть вам глаза на существующие подводные течения. Отнеситесь к тому, что узнаете, максимально спокойно. Будьте аккуратны с документами и багажом, если вам предстоит длинное путешествие. Заранее все упакуйте и дополнительно проверьте.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Эта неделя станет для вас временем прозрения и приятных открытий. Она необыкновенно хороша для общения, визита к близким, теплых встреч с друзьями и начала долговременных отношений. В любовной сфере у вас все наладится, поэтому можете смело знакомиться с родителями избранника и даже принять предложение руки и сердца, если к вам оно поступит.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вам нужно каким-то образом уговорить себя не растратить последние деньги на этой неделе и не распоясаться окончательно. Избегайте отчаянных действий, основанных на том, в чем вы долго себе отказывали. На всякий случай, оставляйте кошелек дома, когда отправляетесь на прогулку. А еще лучше устраивайте себе регулярные физические нагрузки - спорт и пробежки вас немного встряхнут и прибавят сил.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе вы столкнетесь с некоторыми преградами, которых раньше даже не могли ожидать. Ваши дела, к сожалению, идут не в том русле, в котором вам бы хотелось. Вероятно, вы будете расстроены и огорчены. Но со временем вы поймете, что все произошедшее - даже к лучшему. Во всяком случае, вы увидите все недочеты того, вопроса, которым занимались, а может, и снимете маски с окружающих людей.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе можно быть немного эгоистичнее, чем обычно. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы вернуть себе эмоциональную стабильность. С середины недели вы поймете, что движетесь в правильном направлении. Звезды советуют вам беречь нервы и не требовать от себя слишком многого. Делайте все спокойно, соизмеримо своим силам.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Планы могут сопровождаться некоторыми трудностями, но это не значит, что вам нужно отказаться от них. Просто будьте готовы к тому, что не все пройдет гладко, если на этой неделе вам предстоят поездки, переезды или любые вопросы, связанные с долгой дорогой и транспортом. Приложите чуть больше усилий, чтобы все доделать до конца.