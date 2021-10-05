Парламентская фракция "Слуга народа" и группа "Довира" настаивают на срочном проведении заседания согласительного совета Верховной Рады сегодня, во вторник, 5 октября. Об этом сообщил народный депутат Александр Качура, передает "Интерфакс-Украина".

Нардеп также предоставил фотокопию совместного заявления "Слуги народа" и "Довиры", подписанного соответственно их руководителями - Давидом Арахамией и Олегом Кулиничем.

"Согласно части седьмой статьи 73 Регламента Верховной Рады Украины, заседание согласительного совета созывается председателем Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия - первым заместителем или заместителем председателя Верховной Рады Украины или по инициативе представителей двух или более депутатских фракций (депутатских групп) в случае необходимости. Депутатская фракция "Слуга народа" и депутатская группа "Довира"... инициируют срочно и безотлагательно созыв заседания согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) 05.10.2021", - говорится в документе.

На заседание согласительного совета они предлагают вынести предварительно разосланный членам проект повестки дня пленарных заседаний ВР на 5-8 октября.

Напомним, на заседании 5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний Рады. Кроме того, парламентарии поддержали включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова на 7 октября. Сразу после этого Раду сегодня закрыли из-за отсутствия согласованной повестки дня.

Напомним, Рада рассмотрела отстранение Разумкова по ускоренной процедуре. Сам спикер считает, что был нарушен регламент, но оспаривать в суде свое отстранение не собирается. Утром 5 октября мы сообщали, что в распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. 175 народных избранников оставили свои подписи в них.

Кроме того, мы писали, что в "Слуге народа" заявили, что в случае отставки председателя Рады Дмитрия Разумкова, его место может занять Руслан Стефанчук.