Верховная Рада может проголосовать за нового спикера и вице-спикера парламента в пятницу, 8 сентября. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"В пятницу, наверное (будет голосование за избрание председателя Верховной Рады - Ред.). Думаю, нам нужно провести фракцию (собрание - Ред.) и определить обе кандидатуры (на должности спикера Рады и первого вице-спикера - Ред.), и потом мы будем голосовать", - сказал Арахамия журналистам.

При этом он заявил, что кроме нынешнего первого вице-спикера Руслана Стефанчука и первого замглавы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко есть и другие претенденты на должности руководителей парламента.

"Они в шорт-листе, но есть еще кандидаты, которые хотят, чтобы их рассмотрели", - добавил Арахамия. Фамилий других претендентов он не назвал, но сообщил, что все они из фракции "Слуга народа".

Напомним, что на заседании 5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний Рады перед голосованием по его отставке.

Как сообщалось, Рада рассмотрела отстранение Разумкова по ускоренной процедуре. Сам спикер считает, что был нарушен регламент, но оспаривать в суде свое отстранение не собирается.

Утром 5 октября мы сообщали, что в распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. 175 народных избранников оставили свои подписи в них.

Кроме того, мы писали, что в "Слуге народа" заявили, что в случае отставки председателя Рады Дмитрия Разумкова, его место может занять Руслан Стефанчук.

Между тем, по данным близкого к Банковой источника, в будущем спикером Рады может стать глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.